Колесо отлетело у Hyundai на Крымском мосту во время движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Крымском мосту в столице у автомобиля на ходу отлетело колесо. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Утром 1 ноября на Крымском мосту у автомобиля Hyundai, двигавшегося на полном ходу, оторвалось колесо. Водитель чудом не пострадал", – сказал собеседник агентства.

Сейчас к месту аварии прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее автомобилист сбил мужчин, когда они меняли колесо на своем транспортном средстве. Пострадавших госпитализировали. Инцидент произошел на 100-м километре МКАД в районе парка "Лосиный остров".

