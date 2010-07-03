Не менее 19 человек погибли в ДТП на севере Филиппин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик с людьми упал в овраг на севере Филиппин. Местное издание сообщило о 19 погибших в результате аварии, передает РИА Новости.

Отмечается, что еще более 20 человек пострадали. Инцидент произошел в провинции Апаяо. По предварительным данным, основное число пассажиров составляли пожилые люди, которые возвращались домой из соседней провинции. Там они получали правительственную помощь в виде денег и семян.

Издание сообщает, что причиной ДТП стала потеря управления водителем из-за неисправности в тормозной системе. Уточняется, что перед падением в овраг грузовик перевернулся.

На месте работают сотрудники местной полиции. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в Минздраве Крыма подтвердили гибель сотрудника в ДТП. Авария произошла на трассе М-11 под Москвой.