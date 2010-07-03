Первый замглавы Минздрава Крыма стал участником смертельного ДТП в Подмосковье – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый заместитель главы министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко оказался участником смертельной аварии в Московской области на своем автомобиле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"29 октября на трассе М-11 замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко не справился с управлением на своем автомобиле и врезался в отбойник. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали, среди которых сам чиновник", – рассказал источник.

Сообщается, что вторым пострадавшим стал начальник управления стратегического развития Минздрава по Республике Крым Илья Турчиненко. Погибший – директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Было возбуждено уголовное дело, иные обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на Алтуфьевском шоссе произошло сразу несколько ДТП. Сообщалось, что в авариях обошлось без пострадавших и жертв.