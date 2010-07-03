В Минздраве Крыма подтвердили гибель сотрудника в ДТП под Москвой

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В результате ДТП в Московской области погиб директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак.

"Гибель Ивана Сагайдака мы подтверждаем. Обстоятельства ДТП мы комментировать не можем. Этим занимаются правоохранительные органы", – рассказал ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Николай Деркач.

Он отметил, что в аварии также пострадали два человека, в том числе начальник управления стратегического развития Минздрава Илья Турчиненко и первый заместитель главы Минздрава Крыма Валентин Савченко.

Чиновники прилетели в столичный регион в командировку. Авария произошла 29 октября по дороге из аэропорта неподалеку от Солнечногорска на трассе М11. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 влетел в отбойник и перевернулся.

