Система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

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Система ПВО сбила две воздушные цели в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Оперативные службы на данный момент уточняют данные о последствиях на земле.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

До этого мирный житель погиб при обстреле села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора, все произошло в момент, когда мужчина косил траву на дачном участке.

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