Площадь пожара в здании гостиницы на Ставрополье достигла 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

Пожар в здании гостиницы в Светлограде на Ставрополье распространился на площади в 1 тысячу "квадратов". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"По уточненной информации, происходит горение кровли на площади 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

МЧС присвоило пожару второй ранг сложности. К ликвидации огня привлекли 45 человек и 12 единиц техники. Одноэтажное здание гостиницы с мансардой находится на Минераловодской улице в жилом районе Светлограда.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории шахты "Октябрьская" в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Спасатели локализовали пламя. Пожар вспыхнул в металлической постройке. В МЧС уточнили, что на работоспособность шахты огонь не повлияет.

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске