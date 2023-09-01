01 сентября, 14:15Происшествия
Площадь пожара в здании гостиницы на Ставрополье достигла 1 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"
Пожар в здании гостиницы в Светлограде на Ставрополье распространился на площади в 1 тысячу "квадратов". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
"По уточненной информации, происходит горение кровли на площади 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
МЧС присвоило пожару второй ранг сложности. К ликвидации огня привлекли 45 человек и 12 единиц техники. Одноэтажное здание гостиницы с мансардой находится на Минераловодской улице в жилом районе Светлограда.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории шахты "Октябрьская" в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Спасатели локализовали пламя. Пожар вспыхнул в металлической постройке. В МЧС уточнили, что на работоспособность шахты огонь не повлияет.
Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске
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