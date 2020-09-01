В отношении следователя Главного следственного управления возбуждено дело о взяточничестве

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По подозрению в посредничестве в передаче взятки в размере 5 миллионов рублей задержан следователь центрального аппарата Следственного комитета, сообщает пресс-служба СК.

"В отношении следователя Грея Эфендиева возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве", – говорится в сообщении.

Сотрудник, которому Эфендиев предложил получить через него взятку за освобождение лица от уголовной ответственности, действовал согласно всем нормам при выявлении коррупционного преступления. Благодаря его действиям следователь был задержан.

Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что врио главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД РФ по Барнаулу задержан по делу о получении взятки. По предварительной версии, он получил 250 тысяч рублей от барнаульского предпринимателя.

Согласно условиям сделки, он не должен был привлекаться к уголовной ответственности и возврату изъятого имущества.