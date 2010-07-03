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01 сентября, 22:25

Четыре человека погибли при ДТП в Воронежской области

происшествия ДТП

01 сентября, 22:25

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Фото: МЧС России по Воронежской области

Жертвами ДТП с участием четырех автомобилей в Воронежской области стали четыре человека, передает "Интерфакс".

Еще два человека пострадали. Инцидент произошел в 19.30 в Павловском районе области на 688 километре автодороги М-4 "Дон".

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с грузовым автомобилем "Маз". Тот после удара врезался в Citroen и Opel.

На месте скончались водитель Nissan, а также водитель и два пассажира Citroen. Несовершеннолетний пассажир Nissan и водитель "Маз" госпитализированы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Москве на улице Коломенской автомобиль Porsche сбил двоих детей и скрылся – в настоящее время полицейские разыскивают водителя. По словам очевидцев, автомобилист даже не притормозил. Инспекторы изъяли записи с камер на наблюдения.

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