Суд арестовал главного подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Фото: Telegram-канал Readovka

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Алексея Волнянко, признавшегося в убийстве активистки Елены Григорьевой, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Волнянко взят под стражу до 21 сентября. По данным следствия, подозреваемый подписал чистосердечное признание.

Ранее суд арестовал Даврона Мухамедова, который признался, что в ночь убийства ограбил прохожего, после чего распивал спиртное с Григорьевой, но не убивал ее.

Следствие полагает, что смертельные раны активистке нанес 28-летний Волнянко, с которым они также проводили время, но поссорились. На теле Григорьевой обнаружили не менее восьми ножевых ранений.

По версии следствия, в ночь на 21 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и восемь раз ударил ее ножом в область спины и лица.

В СК отметили, что девушка вела асоциальный образ жизни и ее не раз замечали за распитием спиртного, в том числе в компании с подозреваемым.