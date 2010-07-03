В Москве задержали пятерых автомошенников

Фото: depositphotos/thisisarto

В Москве пресекли деятельность группы автомошенников – они подделывали экспертные заключения о состоянии автомобилей после ДТП, в которых завышался ущерб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Всего было выявлено более 100 подобных случаев. От имени юридических лиц злоумышленники отправляли подложные документы в страховые компании. Затем они нелегально получали страховые возмещения.

Двое подозреваемых отправлены под домашний арест, еще трое отпущены под подписку о невыезде. В офисе и дома у подозреваемых провели 12 обысков. Были изъяты печати и штампы различных организаций, а также флешки с реестрами выплатных дел и документы.

Ранее сообщалось, что бывшему генеральному директору Audi Руперту Штадлеру предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом" – автопроизводители продавали машины, программное обеспечение в которых занижало показатели вредности выхлопов при тестировании. Штадлеру вменяют, что он знал о фальсификациях как минимум с сентября 2015 года, но не остановил продажи.