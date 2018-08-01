Кадыров назвал российских журналистов в ЦАР жертвами бандитов

1 августа, 18:56
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили бандиты. Таким образом, Кадыров раскритиковал СМИ, которые приписывают гибель журналистов мусульманам.
По словам главы Чечни, некоторые СМИ пишут, что, журналистов, предположительно, "расстреляла повстанческая организация "Селека", и прибавляют к этому "мусульманская".
"Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также глава Чечни призвал строго наказать убийц российских журналистов и выразил соболезнования семьям погибших.
СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Российская сторона готова помочь правоохранителям ЦАР в расследовании.
Кроме того, ООН планирует оказать поддержку полиции ЦАР в расследовании.
Ранее сообщалось, что десять человек атаковали российских журналистов, снимавших в ЦАР документальное кино. Нападение на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко произошло около 18:00 по местному времени недалеко от Сибута.
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