Кадыров назвал российских журналистов в ЦАР жертвами бандитов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили бандиты. Таким образом, Кадыров раскритиковал СМИ, которые приписывают гибель журналистов мусульманам.

По словам главы Чечни, некоторые СМИ пишут, что, журналистов, предположительно, "расстреляла повстанческая организация "Селека", и прибавляют к этому "мусульманская".

"Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также глава Чечни призвал строго наказать убийц российских журналистов и выразил соболезнования семьям погибших.

СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Российская сторона готова помочь правоохранителям ЦАР в расследовании.

Кроме того, ООН планирует оказать поддержку полиции ЦАР в расследовании.

Ранее сообщалось, что десять человек атаковали российских журналистов, снимавших в ЦАР документальное кино. Нападение на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко произошло около 18:00 по местному времени недалеко от Сибута.