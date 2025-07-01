Московская полиция изъяла у пенсионера 8 тысяч патронов и 5 кг пороха

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Полицейские изъяли у пенсионера из Пушкина 8 тысяч патронов и 5 килограммов пороха, сообщил Агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Начальник управления рассказал, что 73-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в незаконном хранении запрещенных предметов и веществ. Кроме патронов различного калибра и пороха, в частном доме были обнаружены три банки с устройствами для воспламенения зарядов.

Васенин добавил, что было возбуждено несколько уголовных дел, по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылке или ношении огнестрельного оружия, а также по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылке или ношении взрывчатых веществ. Пенсионеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Москве задержали женщину, которая попыталась пронести в храм Христа Спасителя порох, патроны и заклепки с металлическими шариками. По данным СМИ, эти вещи принадлежали покойному дедушке задержанной. Кроме того, предварительно было установлено, что у женщины психическое заболевание.