Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи выехали на место происшествия в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге для проведения доследственной проверки. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

"30 июня 2023 года поступило сообщение о задымлении самолета с пассажирами на борту, который собирался вылетать из аэропорта Пулково. Задымление локализовано, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали. Причина задымления устанавливается", – указано в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия и проверочные мероприятия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

О задымлении хвостовой части самолета Boeing 777 компании Emirates стало известно вечером 30 июня. Всех пассажиров самолета эвакуировали, а сам борт был отбуксирован на место стоянки.