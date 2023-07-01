Задымление двигателя самолета произошло в петербургском аэропорту Пулково

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Задымление в двигателе стало причиной эвакуации пассажиров самолета рейса Санкт-Петербург – Дубай в аэропорту Пулково. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.



"Причиной ЧП стало задымление двигателя без возгорания", – указано в сообщении.

Пассажиров самолета эвакуировали, никто не пострадал, сейчас они находятся в терминале.

Самолет Boeing 777 компании Emirates был отбуксирован на место стоянки, к нему вызвали аварийный расчет. Следов возгорания на борту не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила работу аэропорта Минеральных Вод из-за дефекта полосы. Возможной причиной повреждения бетонной плиты на взлетно-посадочной полосе в Росавиации назвали высокую температуру воздуха в районе воздушной гавани.

Аэропорт возобновил работу после устранения дефекта полосы уже через несколько часов.