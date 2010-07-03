Следствие просит арестовать обвиняемого в убийстве женщины и ее сына в Москве

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Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве родственников на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

По версии следствия, 30 июня в жилом доме в 1-м Дачно-Мещерском проезде 64-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес не менее трех колото-резаных ранений своей сестре 1948 года рождения и не менее четырех – племяннику 1971 года рождения.

В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания. Против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.