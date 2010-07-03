Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту на Чукотке

Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Анадырь на Чукотке, сообщает ТАСС. В результате ЧП никто не пострадал.
Директор аэропорта Виталий Блинов рассказал, что самолет выкатился перед посадкой Boeing 767 авиакомпании UTair. Последнему пришлось покружить в воздухе, и спустя несколько минут он смог произвести посадку. Аэропорт не закрывался.
Отмечается, что Ан-26 – это не пассажирский самолет. В момент происшествия на борту были только экипаж и специалисты, которые занимались проверкой летных систем. Самолет не получил серьезных повреждений.
По факту инцидента Дальневосточное следственное управление на транспорте проводит проверку.
28 июня легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет Comp Air 8 приземлился в 17:29 по московскому времени в поле возле садоводческого некоммерческого товарищества "Простор-2" в Ставропольском районе.
Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения пилота и пассажиров не обнаружили.
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