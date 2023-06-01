Следствие объединило уголовные дела против Караулова о клевете на Михалкова и Чемезова

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Следствие объединило в одно производство уголовные дела о клевете по заявлениям главы "Ростеха" Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова в отношении журналиста Андрея Караулова, сообщает ТАСС.

Расследование дела Караулова о незаконной предпринимательской деятельности продолжается.

24 ноября стало известно, что МВД объявило Караулова в федеральный розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В "Ростехе" сообщали, что в материалах на канале Караулова были опубликованы "слухи и домыслы", а ряд непроверенных сведений в публикациях кратно увеличился. Эти публикации "Ростех" считает клеветой.

До этого сообщалось, что журналист находится в статусе свидетеля по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Сам Караулов рассказал, что в его доме прошли обыски. При этом он отметил, что не получал уведомлений о новом статусе в этом деле. Журналист добавил, что не собирается скрываться от следствия, однако в настоящее время находится в ОАЭ и не может вернуться на родину по показаниям врачей.

По словам Караулова, он не знает, в связи с чем мог быть объявлен в федеральный розыск. Он отметил, что узнал об этом от жены.