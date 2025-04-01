NYP: руководителя Bloomberg и его семью нашли мертвыми в их доме

Фото: nypost.com

Тела исполнительного директора Bloomberg Ричарда Самарела, его жены и девятилетней дочери были найдены в их особняке в Южной Каролине. Об этом сообщает издание New York Post.

Полицейские города Грир на западе штата прибыли по вызову обеспокоенного соседа, который не мог дозвониться до семьи. При осмотре дома были обнаружены тела Самарела, его супруги и их дочери.

Инцидент произошел 28 марта, однако полиция до сих пор не раскрывает подробности обстоятельств смерти семьи. При этом правоохранители заверили местных жителей в отсутствии опасности.

Ранее бывший федеральный прокурор США Джессика Абер, назначенная на этот пост экс-президентом Джо Байденом, была найдена мертвой в своей квартире в городе Александрия в штате Виргиния. Абер занимала должность прокурора США с 2021 по 2025 год и подала в отставку вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа.