Гроб с телом женщины привезли к рязанскому зданию администрации

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников, передает РИА Новости.

В Сети появилось видео, на котором родные и коллеги предпринимательницы привезли гроб с телом в ритуальном микроавтобусе к администрации города. Люди держали в руках плакаты "Кто вернет нам нашу жену и мать?" и "Администрация Рязани угробила перевозчика".

Супруг Фокиной рассказал, что тело везут из морга хоронить. К администрации его привезли, чтобы чиновники увидели, "что натворили".

Известно, что Фокина занималась пассажирскими перевозками, но городские власти через суд прекратили ее деятельность "по формальным признакам". Супруг и родственники считают, что одной из причин смерти стала длительная борьба с представителями управления транспорта администрации.

Представитель горадминистрации выразила соболезнования. Администрация предложила помощь – юридическую, психологическую. Пока никто не обращался, добавила представитель.

Предпринимательница Ирина Фокина, чье тело привезли к администрации Рязани, лишилась свидетельства на маршрутные перевозки из-за нарушений требований законодательства. Об этом РБК рассказала руководитель пресс-службы администрации Рязани Ирина Щербакова.

Щербакова отметила со ссылкой на данные управления транспорта, что Фокина работала в сфере пассажирских перевозок на муниципальном маршруте № 49. По ее словам, в 2017 году в деятельности женщины нашли нарушения, которые касались передачи информации о работе пассажирского транспорта с бортовых терминалов ГЛОНАСС.

"В связи с этим в августе 2017 года управление транспорта было обязано обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Рязанской области с требованием о прекращении действия свидетельства по маршруту № 49бМ2. 1 декабря 2017 года судом было вынесено решение о прекращении действия свидетельства", – подчеркнули в пресс-службе.