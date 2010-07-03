Слухи об упавшей с эвакуатора машине опровергли в АМПП

Фото: телеграм-канал Агентства Москва

Легковушка у станции метро "Академическая" перевернулась после ДТП, а не по вине эвакуаторщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

После аварии машина перегородила движение у автобусной остановки. Прибывший на место эвакуатор убрал ее с дороги.

Вскоре движение на участке восстановилось. У владельца автомобиля не осталось претензий к эвакуаторщикам.

Ранее СМИ написали, что сотрудники АМПП ненадежно закрепили машину, которая в итоге сорвалась и получила повреждения.