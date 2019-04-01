Крупный пожар произошел на складе на северо-западе Москвы

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Крупный пожар произошел в неэксплуатируемом административно-складском здании на северо-западе Москвы. Размер постройки составляет 150 на 20 метров.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, инцидент случился в районе Хорошево-Мневники на улице 3-я Хорошевская, дом 19, корпус 3.

Возгорание происходит по всей площади и составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что внутри склада могут находиться газовые баллоны, также есть угроза обрушения кровли. Прибывшие на место 14 единиц техники и 56 пожарных ликвидировали возгорание.