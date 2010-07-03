Строительные леса обрушились у здания Минсельхоза в Москве

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Обрушение строительных лесов произошло у здания Министерства сельского хозяйства РФ в Москве.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, обрушение случилось у дома 11/1 на Садовой-Спасской улице.

Площадь крушения составила 300 квадратных метров. Отмечается, что конструкция придавила два автомобиля.

Информация о пострадавших уточняется. Восьмиэтажное здание Минсельхоза находится на реконструкции.

В ночь на 1 февраля в столице рухнул в навес над центральным входом в столичный институт "Гидропроект".