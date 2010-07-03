Строящаяся пристройка к школе обрушилась в Дмитрове

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Строящаяся пристройка к школе на 175 учащихся частично обрушилась в подмосковном Дмитрове, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при заливке перекрытия обрушилась часть кладки стен. В результате случившегося никто не пострадал. Работы приостановили, а зону обрушения огородили.

По факту обрушения конструкций главгосстройнадзор Московской области начал административное расследование.

Ранее ведомство проводило проверку строительства этого объекта. В итоге застройщику выдали предписание об устранении нарушений технологии ведения работ, связанных с отклонениями по швам кладки и расположению арматуры.