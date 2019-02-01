Козырек над входом здания института "Гидропроект" демонтируют

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Козырек над центральным входом в здание института "Гидропроект" демонтируют, сообщили в компании, сдающей площади в аренду.

Там подчеркнули, что козырек наклонился под тяжестью снега, и чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, опасный участок оградили. "По итогам оперативного совещания было принято решение о демонтаже козырька", – цитирует сообщение Агентство "Москва".

В связи с разбором обломков вход в здание института будет ограничен до 2 февраля. Также будет ограничен въезд на центральную парковку из-за работ строительной техники. Арендаторы и посетители бизнес-центра могут войти в здание через внутренний двор и служебную парковку.

В институте "Гидропроект", в свою очередь, подчеркнули, что компания арендует офисы в здании и не занимается техническим его обслуживанием.

Навес над центральным входом в столичный институт "Гидропроект" рухнул в ночь на 1 февраля. Это 27-этажное здание находится на Волоколамском шоссе. Металлическая конструкция внушительных размеров упала около 00:30. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предположительно, навес не выдержал тяжести льда, в который превратился мокрый снег на морозе. На место сразу прибыла спецтехника.

Представитель собственника здания, где рухнул козырек, рассказал телеканалу Москва 24, что вечером 31 января коммунальщики, которые сбивали наледь с крыши, почувствовали, что конструкция шатается, и на всякий случай огородили потенциально опасную зону. По его мнению, роль сыграло еще и то, что они залезли на навес и начали осматривать его состояние. В результате конструкция не выдержала.