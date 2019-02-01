Обрушение навеса в институте "Гидропроект" сняли с коптера

Обрушение навеса над центральным входом в институт "Гидропроект" сняли с коптера, передает телеканал Москва 24.

Навес над центральным входом в столичный институт "Гидропроект" рухнул в ночь на 1 февраля. Это 27-этажное здание находится на Волоколамском шоссе. Металлическая конструкция внушительных размеров упала около 00:30. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предположительно, навес не выдержал тяжести льда, в который превратился мокрый снег на морозе. На место сразу прибыла спецтехника.

Представитель собственника здания, где рухнул козырек, рассказал телеканалу Москва 24, что вечером 31 января коммунальщики, которые сбивали наледь с крыши, почувствовали, что конструкция шатается, и на всякий случай огородили потенциально опасную зону. По его мнению, роль сыграло еще и то, что они залезли на навес и начали осматривать его состояние. В результате конструкция не выдержала.

Некоторые сотрудники офиса этого бизнес-центра рассказали, что увиденное их удивило. Первое время они не понимали, как попасть внутрь здания. Собственники здания обещают полностью разобрать обломки, однако не раньше 2 февраля. В ближайшее время центральный вход восстановят.