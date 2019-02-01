Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:11

Обрушение навеса в институте "Гидропроект" сняли с коптера

происшествия

11:11

Поделиться в социальных сетях:

Обрушение навеса над центральным входом в институт "Гидропроект" сняли с коптера, передает телеканал Москва 24.

Навес над центральным входом в столичный институт "Гидропроект" рухнул в ночь на 1 февраля. Это 27-этажное здание находится на Волоколамском шоссе. Металлическая конструкция внушительных размеров упала около 00:30. Обошлось без жертв и пострадавших.

Предположительно, навес не выдержал тяжести льда, в который превратился мокрый снег на морозе. На место сразу прибыла спецтехника.

Представитель собственника здания, где рухнул козырек, рассказал телеканалу Москва 24, что вечером 31 января коммунальщики, которые сбивали наледь с крыши, почувствовали, что конструкция шатается, и на всякий случай огородили потенциально опасную зону. По его мнению, роль сыграло еще и то, что они залезли на навес и начали осматривать его состояние. В результате конструкция не выдержала.

Некоторые сотрудники офиса этого бизнес-центра рассказали, что увиденное их удивило. Первое время они не понимали, как попасть внутрь здания. Собственники здания обещают полностью разобрать обломки, однако не раньше 2 февраля. В ближайшее время центральный вход восстановят.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика