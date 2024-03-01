Ледовая аллея в московском Парке Горького будет закрыта 1 марта после пожара

Фото: телеграм-канал "Парк Горького"

Ледовая аллея на Пушкинской набережной в столичном Парке Горького будет закрыта 1 марта по техническим причинам. С соответствующим заявлением выступили представители парка в телеграм-канале.

"Приносим свои искренние извинения и надеемся, что это не испортит вам отдых на катке", – сказано в сообщении.

О возгорании в Парке Горького появилась информация в ночь на 1 марта. Пожар произошел в одном из деревянных павильонов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось по итогу полностью ликвидировать огонь. Площадь пожара не уточнялась. Однако в МЧС России сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.



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