Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины и его дочери в Подмосковье

Очевидцы рассказали о трагедии в Электроуглях

Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины и его трехлетней дочери из-за обрыва буксировочного троса в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Расследование будет вестись по статье "Причинение смерти по неосторожности мужчине и его дочери".

По предварительным данным, 1 марта в деревне Марьино Богородского городского округа проводилось общественно-массовое мероприятие с участием внедорожных автомобилей.

Мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Он использовал лебедку, которая в результате оборвалась. Трос отлетел в ребенка и его отца. Они погибли.

Следователи осмотрели место происшествия и допросили организаторов мероприятия и очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По словам очевидцев, соревнования проходили с многочисленными нарушениями. В частности, не было никаких ограждений. Также отмечается, что ЧП произошло в зоне барбекю, и пострадать могло гораздо больше людей. По некоторым данным, на празднике не дежурили экстренные службы.

Начальник территориального управления Электроугли Роман Маликов уверяет, что безопасность должны были обеспечить организаторы развлечений.