Такси врезалось в столб на северо-востоке столицы

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Фото: Скриншот с видео

Авария с участием такси произошла на северо-востоке столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", ДТП произошло в районе дома 104 по Дмитровскому шоссе.

В результате столкновения с легковым автомобилем Toyota такси Kia протаранило столб.

Подробности инцидента и информация о пострадавших не приводятся.