Автомобиль загорелся на Новосущевской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовая "Газель" загорелась на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"На Новосущевской улице в районе дома 15 загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

В настоящее время в районе инцидента перекрыты все полосы движения. Автомобилистов просят выбирать маршруты объезда.

Ранее в Люберцах на Октябрьском проспекте сгорел автомобиль. В результате погиб один человек – его тело обнаружили в салоне машины после ликвидации возгорания.

