"Ласточка" сообщением Смоленск – Москва насмерть сбила мужчину

Электропоезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину в Подмосковье. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"На станции Жаворонки Белорусского направления электропоездом "Ласточка" сообщением Смоленск – Москва смертельно травмирован мужчина 1966 года рождения", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Погибший переходил железнодорожные пути в неположенном месте. На месте ЧП работает транспортная полиция. Обстоятельства выясняются.