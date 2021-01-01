Два человека погибли в ДТП на 20-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате аварии, которая произошла на 20-м километре МКАД. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Двадцатый километр МКАД, внешняя сторона, съезд на дублер (после съезда на Бесединское шоссе): автомобиль совершил наезд на препятствие", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что перекрыты первая и вторая полосы движения МКАД.

Ранее грузовик перевернулся и затруднил движение на МКАД. В результате инцидента никто не пострадал. Для устранения последствий ДТП полностью перекрывали движение по дублеру на внешней стороне в сторону Можайского шоссе.