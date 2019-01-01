Три человека пострадали при возгорании маршрутки в Магнитогорске

В результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования.

"На проспекте Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка – неисправность газового оборудования", – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить причины и подробности произошедшего.