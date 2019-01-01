Спасатели извлекли тело девятого погибшего из-под завалов в Магнитогорске

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В Магнитогорске из-под завалов обрушившегося дома извлекли тело девятого погибшего. Об этом сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

"Извлечено тело девятого погибшего в результате обрушения части дома. По предварительной информации, это женщина", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как сообщает "Интерфакс", официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин проведет оперативное совещание со следственно-оперативной группой, заслушает результаты первоначальных следственных действий.

"Следователи продолжают допросы свидетелей и очевидцев, изъята документация, имеющая значение для следствия, назначен ряд судебных экспертиз", – сказала она.

Петренко отметила, что расследовать уголовное дело по данному факту будет главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

"По распоряжению председателя СК России, уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), было передано для дальнейшего расследования в главное управление по расследованию особо важных дел СК России", – приводит слова Петренко РИА Новости.

Ранее стало известно, что из-под завалов при обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске извлекли тело восьмого погибшего. К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще десятков человек. По последним данным, среди погибших детей нет.

Ранее спасатели нашли под завалами живого младенца. Для его доставки в Москву на лечение из столицы вылетел специальный медицинский борт.

Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП в тот момент, когда удалось обнаружить ребенка, рассказал, как все происходило.

"Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки. И спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому. После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: "Тихо!", и ребенок тоже реагировал, начинал затихать", – рассказал телеканалу Москва 24 начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП центра "Лидер" Петр Гриценко.

Семье мальчика тоже удалось выжить в этой страшной трагедии. Вместе со старшим ребенком супруги успели выбежать на улицу. А потом отец сам участвовал в спасательной операции и помогал сотрудникам МЧС.

По словам спасателей и врачей, малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан.