Семь человек спасли при тушении пожара на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Семь человек спасли при тушении пожара в пятиэтажном жилом доме в столичном районе Черемушки.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, возгорание произошло в квартире на улице Гарибальди, дом 21, корпус 3.

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание личных вещей и мебели на площади 40 квадратных метров было ликвидировано.