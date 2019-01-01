Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Фото: пресс-служба МЧС России/ТАСС

Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек. На экстренном совещании глава МЧС Евгений Зиничев докладывал Владимиру Путину, что под завалами могут находиться до 40 человек.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти, но отметила, что "шансы уменьшаются со временем".

Первые четыре этажа здания подключили к электричеству. Жильцы дома смогут забрать из своих квартир документы и теплые вещи днем 1 января.

Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с пострадавшими при ЧП. Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в доме.