Эксперт оценил мини-субмарину Маска для спасения детей из пещеры в Таиланде

9 июля, 17:17
Фото: ТАСС/Zuma/Jeff Kowalsky
Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков прокомментировал испытания субмарины для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде, которые провел глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Он отметил, что для подобной операции могут пригодиться любые разработки, не только подводные, но и космические. "Ракеты часто строятся по модульному принципу. То есть используется некий каркас, в данном случае труба. И дальше уже его приспосабливают для определенных целей", – цитирует эксперта RT. По его словам, труба из ракеты Маска подходит по техническим характеристикам и для подводных исследований. Главным фактором является прочность каркаса: если он выдерживает подводные перегрузки – его можно использовать, подытожил Железняков.
Ранее Маск опубликовал кадры испытаний подводного аппарата. Его основой стала труба для перекачки жидкого кислорода в ракете Falcon 9. Конструкция получилось достаточно маленькой, чтобы пройти через узкие тоннели, и достаточно легкой, чтобы ее могли перемещать два дайвера.
Участники юниорской футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. Они отправились на экскурсию в пещеру, намереваясь дойти до камеры "пляж Паттайи". Когда группа уже была под землей, начался сильный ливень, и пещеру быстро затопило. Дети оказались отрезаны от мира в конечной точке своего маршрута.
Поиски продолжались 10 дней, затем несколько дней власти решали, какой способ эвакуации детей подойдет лучше. Спасательная операция началась 8 июля, в первый день удалось вызволить четверых подростков, они проходят реабилитацию в больнице города Чианграй. 9 июля сообщалось, что на поверхность вывели восьмого ребенка.
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