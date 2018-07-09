Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

Фото: АР/Ringo H.W. Chiu

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков в пещере в Таиланде. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.

Испытания субмарины проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. В своей записи в социальной сети Моск отметил, что в качестве корпуса используется жидкая кислородная трубка ракеты Falcon. По словам предпринимателя, она достаточно легкая, чтобы выдержать двух дайверов и при этом довольно компактная, чтобы пройти через узкие участки пещеры.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.



Ранее стало известно, что эвакуация детей из пещеры в Таиланде приостановлена. Остановка связана с тем, что в пещере, где остаются дети, заканчивается кислород.

Как сообщил руководитель спасательной операции, эвакуация продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом.

По последним данным, шесть из 12 подростков уже выведены на поверхность. Детей доставили в больницу города Чианграй.

Двенадцать подростков из местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня.