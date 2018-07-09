Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения детей в Таиланде‍

9 июля, 08:49
Фото: АР/Ringo H.W. Chiu
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, которую он предложил использовать для спасения подростков в пещере в Таиланде. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.
Испытания субмарины проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. В своей записи в социальной сети Моск отметил, что в качестве корпуса используется жидкая кислородная трубка ракеты Falcon. По словам предпринимателя, она достаточно легкая, чтобы выдержать двух дайверов и при этом довольно компактная, чтобы пройти через узкие участки пещеры.
Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D— Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.
Ранее стало известно, что эвакуация детей из пещеры в Таиланде приостановлена. Остановка связана с тем, что в пещере, где остаются дети, заканчивается кислород.
Как сообщил руководитель спасательной операции, эвакуация продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом.
По последним данным, шесть из 12 подростков уже выведены на поверхность. Детей доставили в больницу города Чианграй.
Двенадцать подростков из местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня.
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