Эвакуация детей из пещеры в Таиланде приостановлена

9 июля, 00:24
Фото: AP/Sakchai Lalit
Спасатели приостановили эвакуацию школьников из затопленной пещеры в Таиланде, передает РИА Новости.
Операция возобновится через некоторое время. Приостановка связана с тем, что в пещере заканчивается кислород.
"Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации", – сказал руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.
Согласно последним данным с места событий, четверо из 12 подростков выведены на поверхность. Дети доставлены в больницу города Чианграй.
Двенадцать подростков из местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.
Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации детей из пещеры.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: