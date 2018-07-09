Эвакуация детей из пещеры в Таиланде приостановлена

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Спасатели приостановили эвакуацию школьников из затопленной пещеры в Таиланде, передает РИА Новости.

Операция возобновится через некоторое время. Приостановка связана с тем, что в пещере заканчивается кислород.

"Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации", – сказал руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

Согласно последним данным с места событий, четверо из 12 подростков выведены на поверхность. Дети доставлены в больницу города Чианграй.

Двенадцать подростков из местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации детей из пещеры.