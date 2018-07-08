Четверых детей спасли из затопленной пещеры в Таиланде

Фото: ТАСС/Zuma\Rachen Sageamsak

Четверых детей спасли из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда. Видео было опубликовано в микроблоге News FOX & friends телеканала FOX

в Twitter.

.@Jeff_Journalist provides an update on the ongoing rescue effort to free 12 youth soccer players and their 25-year-old coach trapped inside a cave in Thailand. pic.twitter.com/o5AH0u40bH — Fox News (@FoxNews) 8 июля 2018 г.



По информации Sky News, на данный момент спасены шесть школьников. Первыми на поверхность подняли наиболее ослабевших ребят. Ранее в ходе спасательной операции представителям Военно-морских сил удалось освободить из пещеры четверых заблокированных детей.

Спасенных уже доставили в больницу. Руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, сообщил, что мероприятия по спасению школьников и их тренера продолжится через 10−20 часов, передает РИА Новости.

Спасательная операция началась утром 8 июля. Всего в ней участвуют 90 дайверов, причем 50 из них − иностранцы.

Около двух недель недель 12 школьников из местной юниорской футбольной команды и их тренер провели заблокированными в пещере. Детей разыскивали в течение десяти дней. Они живы, но сильно ослабели от голода.