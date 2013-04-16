Колбасой и сосисками лучше не злоупотреблять - эксперт

В полуфабрикатах содержится скрытый жир - эксперт

Полуфабрикатами, а также колбасой и сосисками злоупотреблять не нужно. Они могут оказаться опаснее, чем кажутся, рассказала в эфире "Москва FM" руководитель программ общественного здоровья конфедерации общества потребителей Марина Чернова.

"Лучше покупать те продукты, которые вы можете сами приготовить. А такими продуктами как колбаса и сосиски не надо злоупотреблять, - отметила Чернова. - В них содержится очень много скрытого жира".

По ее словам, также нужно выбирать и рыбные деликатесы. Лучше купить рыбу и самостоятельно ее приготовить, чем покупать уже готовые котлеты. Чернова напомнила, что маркировка на продуктах не дает полной информации о качестве. На упаковке на указано содержание соли, сахара и насыщенных жиров.