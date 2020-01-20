Москва 24: какой будет программа зимнего международного фестиваля искусств

Фото: Москва 24/Александр Авилов

21 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная зимнему международному фестивалю искусств, который впервые пройдет в Москве с 24 января по 10 февраля.

О программе фестиваля, его участниках, мировых премьерах и спектаклях расскажут:



народный артист СССР, альтист и дирижер, артистический директор международного фестиваля искусств Юрий Башмет;

генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

Смотрите трансляцию 21 января в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.