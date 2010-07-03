Москва 24 расскажет, какие фестивали пройдут этим летом в "Царицыне"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

16 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Летние фестивали в Царицыне".

С 12 июля и по 8 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" пройдут массовые культурные мероприятия, в числе которых фестивальный марафон "Дачное Царицыно" и Фестиваль исторических садов. Подробнее о программе, гостях и сюрпризах расскажут:



Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно";

Олег Хромов, директор музея-заповедника "Горки Ленинские", участник Фестиваля исторических садов;

Петр Налич, музыкант, хедлайнер фестиваля "Дачное Царицыно";

Александр Легчаков, театральный режиссер;

Алексей Розин, актер "Мастерской Дмитрия Брусникина", соавтор проекта "В двух словах".

Смотрите трансляцию 16 июля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.