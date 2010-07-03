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Москва 24

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13:49

Москва 24 расскажет, как пройдет фестиваль "Спасская башня" в этом году

пресс-конференция культура

13:49

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 августа в пресс-центре "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему "XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – Соло с оркестром".

Каким будет фестиваль в этом году и какие сюрпризы ждут зрителей, расскажут:

  • член Общественного совета фестиваля, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников;
  • руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов;
  • начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин;
  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • член Общественного совета фестиваля, помощник генерального директора ГК "Ростех" Юлия Воронова;
  • представители посольств стран-участниц.

Смотрите трансляцию 15 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

пресс-конференция культура

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