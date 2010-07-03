Москва 24 расскажет, как пройдет фестиваль "Спасская башня" в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 августа в пресс-центре "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему "XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – Соло с оркестром".

Каким будет фестиваль в этом году и какие сюрпризы ждут зрителей, расскажут:



член Общественного совета фестиваля, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России – комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников;

руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов;

начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин;

руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

член Общественного совета фестиваля, помощник генерального директора ГК "Ростех" Юлия Воронова;

представители посольств стран-участниц.

Смотрите трансляцию 15 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.