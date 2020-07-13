Москва 24: первое заседание нового состава Общественного совета при Минстрое

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14 июля в Общественной палате РФ пройдет первое заседание нового состава Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В новый состав Общественного совета войдут 36 человек, среди которых будут ведущие эксперты отрасли и представители профессиональных сообществ. Новые члены совета изберут председателя, определят перечень комиссий и выберут их председателей, которые представят свою концепцию работы на три года.
В мероприятии участие примут:
- глава Минстроя России Владимир Якушев;
- председатель фонда содействия ЖКХ Сергей Степашин;
- секретарь Общественной палаты Лидия Михеева;
- заместитель секретаря Владислав Гриб.
Смотрите трансляцию 14 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.