Москва 24: первое заседание нового состава Общественного совета при Минстрое

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14 июля в Общественной палате РФ пройдет первое заседание нового состава Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В новый состав Общественного совета войдут 36 человек, среди которых будут ведущие эксперты отрасли и представители профессиональных сообществ. Новые члены совета изберут председателя, определят перечень комиссий и выберут их председателей, которые представят свою концепцию работы на три года.

В мероприятии участие примут:



глава Минстроя России Владимир Якушев;

председатель фонда содействия ЖКХ Сергей Степашин;

секретарь Общественной палаты Лидия Михеева;

заместитель секретаря Владислав Гриб.

Смотрите трансляцию 14 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.