Москва 24 расскажет, как школьники постигают азы разных профессий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проекту "Субботы московского школьника".

Это городской образовательный проект, благодаря которому дети бесплатно участвуют в тренингах и мастер-классах, посещают лекции и семинары выдающихся представителей разных профессий. Школьники ходят на экскурсии в музеи и галереи Москвы. О результатах проекта, целях и планах расскажут:

Александр Тверской, начальник управления координации научных исследований департамента образования и науки, куратор проекта "Субботы московского школьника".

Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления HeadHunter, дипломированный карьерный консультант.

Ксения Большакова, руководитель направления "Карьера и профориентация" SuperJob.

Екатерина Щербакова, начальник экспозиционно-выставочного отдела объединения "Выставочные залы Москвы".

Константин Андреев, руководитель образовательного центра Государственного музея истории ГУЛАГа, победитель городского конкурса "Педагог года Москвы – 2013" в номинации "Педагог дополнительного образования".

Смотрите трансляцию 12 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.