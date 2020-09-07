Москва 24: адвокаты потерпевших обсудят приговор актеру Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

8 сентября в пресс-центре МИЦ "Известия" после оглашения приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова состоится пресс-конференция адвокатов семьи погибшего.

В обсуждении громкого дела участие примут:



адвокат Александр Добровинский;

адвокат Ирина Хайруллина;

адвокат Анна Бутырина;

адвокат Сергей Аверцев;

адвокат Татьяна Головкина;

брат погибшего Сергея Захарова Валерий Захаров.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с машиной, водитель которой скончался.

Смотрите трансляцию 8 сентября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.