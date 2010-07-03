Москва 24 расскажет, какие активности ожидают гостей форума "Город образования"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

8 августа в департаменте образования и науки города Москвы состоится пресс-конференция, посвященная форуму "Город образования". Как будут представлены главные проекты московской системы образования? Как пройдет 7-й Съезд учителей Москвы и V Международная конференция "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения"? Спикеры расскажут о перспективных направлениях сотрудничества с московской системой образования и участии в форуме.

Участники пресс-конференции:



Павел Кузьмин, директор Московского центра качества образования, программный директор форума "Город образования";

Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО;

Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина;

Андрей Лукутин, заместитель директора Городского методического центра департамента образования и науки города Москвы;

Наталья Чеботарь, директор по стратегии проекта "Яндекс.Учебник";

Евгения Новопавловская, HR-директор московского банка ПАО "Сбербанк";

Илья Денисенко, заместитель директора Федерального института развития качества образования;

Ирина Жданова, директор школы № 1560 "Лидер".

Смотрите трансляцию 8 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.