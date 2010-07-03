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Москва 24

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12:02

Москва 24 расскажет, какой будет XXXII Московская международная книжная ярмарка

пресс-конференция общество

12:02

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

3 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная XXXII Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.

О программе мероприятий, лекциях и дискуссиях, международном сотрудничестве и зарубежных гостях форума расскажут:

  • заместитель руководителя федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев;
  • генеральный директор ММКЯ Андрей Гельмиза;
  • председатель книжного управления в эмирате Шарджа (всемирной столицы книги 2019 года) Ахмед бин Раккад Аль Амери.

Смотрите трансляцию 3 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

пресс-конференция общество

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