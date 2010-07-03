Москва 24 покажет пресс-конференцию о положениях нового закона деятельности фитнес-центров

2 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция о принятии поправок в федеральное законодательство, регулирующих деятельность фитнес-центров. 26 июля 2019 года Совет Федерации РФ одобрил поправки в закон "О физической культуре и спорте". Как изменения в законодательстве повлияют на рынок фитнес-индустрии в целом?
Обо всех значимых положениях нового закона и его целях гостям пресс-конференции расскажут:
Дмитрий Пирог, соавтор закона, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе;
Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России;
Полухина Татьяна, вице-президент Федерации фитнес-аэробики России, член Совета по профессиональным квалификация по физической культуре и спорту (СПК ФКиС), член Правления Европейской Ассоциации здоровья и фитнеса "EuropeActive";
Эдуард Каневский, фитнес-эксперт, телеведущий, мастер спорта по становой тяге, чемпион Москвы, автор книг.
Смотрите трансляцию 2 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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