В "Стрелке" прошла церемония награждения проекта "Арт-перестройка"

28 ноября в институте "Стрелка" прошла торжественная церемония награждения победителей проекта "Арт-Перестройка". Во время церемонии выступили члены жюри, а номинанты конкурса представили проекты, рассказав о своих концепциях и технической реализации будущей постройки.

В Москве наградили победителей конкурса "Арт-Перестройка"

"При оценке работ основными критериями было техническое задание конкурса с учетом статуса территории парка и возможность его реализации", - сообщил на мероприятии директор Измайловского парка Анатолий Боярков.

Первое место проекта занял Томашенко Александр – ему вручили компьютер Apple MAC PRO, второе и третье места отадли Пасошникову Роману и Абдрахмановой Алине – им достались графические планшеты Wacom.

Отдельно был отмечен коллективный проект, выполненный Ширчковым Евгением, Кургановым Андреем, Суняйкиным Сергеем и Хусияновой Эльвирой с "воздушными помещениями" и "окнами в небо". Он получил Специальный приз от Международной школы дизайна.

Победителем онлайн-голосования стала Чечулина Маргарита.

Со всеми работами конкурсантов можно ознакомиться по ссылке.